На матч сборных России и Ирана по футболу реализовано 40 тыс. билетов

Российский футбольный союз (РФС) реализовал 40 тыс. билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч пройдет на "Волгоград-Арене" 10 октября и начнется в 20:00 мск.

"На матч сборных России и Ирана реализовано 40 тыс. билетов. До начала игры также появится небольшая партия билетов, которая будет доступна на матчевом лендинге РФС", - сообщили в департаменте.

"Волгоград-Арена" была построена к чемпионату мира 2018 года в России. Во время матча между сборными России и Ирана на ней смогут присутствовать около 42 тыс. зрителей.