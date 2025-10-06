Футболист «Ахмата» повредил видеоборт на стадионе «Краснодара»

Футболист «Ахмата» Самородов повредил видеоборт на стадионе «Краснодара» — КДК РФС
Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на заседании комитета будет рассмотрено повреждение светодиодного видеоборта на стадионе «Краснодара» футболистом «Ахмата» Максимом Самородовым.
Встреча 11‑го тура МИР РПЛ состоялась в субботу и завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:0.
— «Краснодар» — «Ахмат». Неспортивное поведение футболиста гостей Максима Самородова, он ударил ногой по LED‑борту стадиона, зафиксировано повреждение, составлен акт о причиненном повреждении, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.