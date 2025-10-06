Новый гендир «Спартака» может оказаться фанатом ЦСКА

Сергей Некрасов, занявший пост генерального директора московского «Спартака», может оказаться поклонником принципиального соперника красно-белых – ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт», публикуя имеющиеся в общем доступе фотографии.

На одном из кадров Некрасов изображен в армейском шарфе на «ВЭБ Арене». На еще одном фото он позирует в компании троих мужчин с подписью «Клуб четырех коней».

«Еще есть видео с новогодним поздравлением от Некрасова: на заднем фоне видно картину с хоккеистом ЦСКА — возможно, это шарж на самогó нового гендиректора «Спартака», — говорится в сообщении.

Некрасов сменил в должности Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам. При этом Малышев останется в структуре клуба: он сохранит место в совете директоров, а также будет советником Некрасова.

Накануне «Спартак» уступил ЦСКА в матче 11 тура РПЛ со счетом 2:3. При этом армейцы забили трижды уже к 18-й минуте, переписав страницу в истории красно-белых: в последний раз москвичи так «горели» в далеком 1947 году.