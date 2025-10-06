РПЛ представила номинантов на звание лучшего игрока месяца

Пресс-служба лиги объявила имена претендентов на звание игрока сентября. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала перечень футболистов, которые претендую на награду лучшему игроку чемпионата по итогам минувшего месяца.

В список номинантов вошли: нападающий "Зенита" Максим Глушенков (5 мячей и 1 голевая передача в 3 матчах), полузащитник московского "Динамо" Бителло (3 гола и ассист), нападающий "Спартака" Манфред Угальде (3 заббитых мяча), хавбек "Ахмата" Эгаш Касинтура (2 гола) и вратарь "Ростова" Рустам Ятимов (3 "сухих" матча из 3).

В голосовании принимают участие эксперты телеканала "Матч Премьер", легенды РПЛ, а также болельщики.