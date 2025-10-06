В "Монако" сообщили сроки возвращения Головина

Главный тренер "Монако" Ади Хюттер назвал сроки возможного возвращения в строй хавбека Александра Головина. Главный тренер "Монако" Ади Хюттер сообщил, что российский полузащитник Александр Головин может вернуться в состав в ближайшем матче чемпионата Франции. Наставника монегасков процитировал в своей социальной сети журналист Люк Энтвисл.

© Rusfootball

После международного перерыва на игры сборным "Монако" сыграет на выезде с "Анже". Встреча 8-го тура французской Лиги 1 состоится 19 октября.

Напомним, Головин не принимал участия в матчах с начала сентября. Игрок сборной России выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.