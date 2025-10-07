Полузащитник «Спартака» и сборной России Наиль Умяров рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

Во вторник сборная России провела открытую тренировку в Новогорске. Команда Валерия Карпина 10 октября в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября — с командой Боливии в Москве. Умяров впервые получил вызов в национальную команду.

— Ты начал разминку с Онопко, почему?

— Это привилегия вступительная. Приятно было провести несколько минут с таким игроком и тренером.

— Кто был кумиром в сборной?

— Первая игра в жизни Россия — Нидерланды восемь лет, в дополнительное время выключился свет. До конца игры не знал исход, с дедушкой утром узнали про победу. Те футболисты были кумирами и командой, за которую начал болеть.

Для детишек, конечно, честь и гордость видеть игроков сборной вживую и по телевизору. Кто‑то из нас тоже кумиры для них сейчас.

— Сейчас Россия как бы выступила на ЧЕ?

— Трудно сказать, мы не чувствуем и не видим уровень, не играя с соперниками из Европы. Боливия обыграла Бразилию недавно, но это официальные игры, а мы играем товарищеские. Хорошая команда, посмотрим, в каком составе приедут они.

— С кем сыгрались в сборной и кого хотел бы видеть в «Спартаке»?

— Здесь все футболисты высокого уровня, легко найти понимание с качественными футболистами. Какие‑то связи нужно нарабатывать, подсказ, разговоры на поле, будем улучшать. Тяжело сказать, кто усилил бы «Спартак».

— Как узнали о вызове?

— Администратор команды прислал бумагу, что попал в список. Был дома с семьей, дочкой, супругой. Все порадовались, — передает слова Умярова корреспондент «Матч ТВ».

