«Спартак» намерен обжаловать полученный пенальти в матче против ЦСКА

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На 11‑й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона. На 70‑й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — заявили в пресс-службе красно-белых.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

После этой победы команда под руководством Фабио Челестини набрала 24 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата России. «Спартак» с активом в 18 баллов сохранил за собой шестую позицию.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в гостях, а «Спартак» примет «Ростов» дома. Обе встречи запланированы на 18 октября.

