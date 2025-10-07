В РФС оценили работу Карпина

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов заявил, что в РФС довольны работой специалиста, так как сборная России находится на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растет», — подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил увольнением Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер отметил, что может не согласовать кандидатуру тренера.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА. Команда проводит только товарищеские матчи.