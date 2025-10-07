Полузащитник сборной Армении не сможет выступить за команду

Полузащитник "Акрона" и сборной Армении Эдгар Севикян получил травму. "Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян из-за травмы не примет участия в следующих двух матчах национальной команды", — говорится в сообщении пресс-службы сборной Армении.

24-летний полузащитник не сможет принять участия в матчах сборной Армении в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026. 11 октября национальная команда Армении сыграет с Венгрией, 14 – с Ирландией.

Севикян пополнил состав "Акрона" в сентябре 2025 года. Он перешел в тольяттинский клуб из венгерского"Ференцвароша" на правах аренды с опцией выкупа. За все время в "Акроне" армянский полузащитник вышел на поле в пяти встречах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.