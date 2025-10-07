В ЦСКА высказались о судьбе Кисляка

Футбольный клуб ЦСКА рассмотрит предложения по полузащитнику Матвею Кисляку, но задачи продать его в ближайшее время нет. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

20-летний Кисляк в этом сезоне провел 17 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач.

"Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов, - сказал Бабаев. - Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Потому что Матвей заслужил, у нас есть такая практика, вне зависимости от того, что прописано в трудовом договоре, если футболист добивается хороших результатов, демонстрирует качественное улучшение, то мы часто увеличиваем финансовые условия. Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет".

"Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире. Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться", - добавил Бабаев.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2028 года.