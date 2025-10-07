«Бавария» почти договорилась с центральным защитником о базовой зарплате

«Бавария» и Дайо Упамекано ведут переговоры о новом контракте.

© Sports.ru

Действующее соглашение центрального защитника и клуба истекает в конце этого сезона.

Сообщается, что мюнхенская команда почти достигла договоренности с футболистом по его базовой зарплате, сообщил журналист Кристиан Фальк.

Однако препятствием для «Баварии» может стать выплата после подписания контракта.

Альфонсо Дэвис после переподписания договора получил около 20 миллионов евро, и немецкий клуб не готов предложить Дайо Упамекано столько же.