Плющенко и Нагорный примут участие в прощальном матче Глушакова

Олимпийские чемпионы фигурист Евгений Плющенко и гимнаст Никита Нагорный примут участие в прощальном матче Дениса Глушакова с участием «Спартака» и «Локомотива», заявил «Матч ТВ» сам футболист.

Глушакову 38 лет, его прощальный матч состоится 11 октября.

— Кого не удалось пригласить на игру?

— Звал Карреру, Боккетти, Зе Луиша, Дуймовича. Но не у каждого есть возможность приехать. Нужно понимать, что у людей есть свои дела, плюс визы, непростая логистика.

— Составы оптимальные?

— В командах собраны значимые для «Спартака» и «Локомотива» люди. Уверен, болельщики получат удовольствие от игры. Кстати, Женя Плющенко и Никита Нагорный сыграют за «Локо», Юра Борзаковский и Саша Легков — за «Спартак». Так что всех жду на «Арене Химки», билеты в продаже — покупайте и приходите на игру! — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Прямую трансляцию прощального матча Дениса Глушакова, в которым сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива», смотрите 11 октября с 16:00 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.