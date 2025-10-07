Дзюба высказался о возможном чемпионстве ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о шансы ЦСКА на победу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и «Краснодар» более цельные команды для меня», – заявил Дзюба.

ЦСКА после 11 туров текущего сезона РПЛ набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице лиги. В активе «Локомотива» и «Краснодара», ближайших преследователей красно-синих, по 23 балла. «Зенит» с 20 очками располагается на четвертой позиции.

ЦСКА в РПЛ-2025/26 потерпел только одно поражение – от «Ростова» (0:1), а также одержал семь побед и трижды сыграл вничью. Свой следующий матч команда под руководством главного тренера Фабио Челестини проведет против «Локомотива», встреча запланирована на 18 октября.

ЦСКА в последний раз становился победителем Российской Прмьер-Лиги по итогам сезона-2015/16. Всего армейцы 13 завоевывали чемпионство в своей истории (с учетом чемпионатов СССР).