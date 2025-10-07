Названы тренеры, претендующие на звание лучших в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила номинантов на звание лучшего тренера сентября. Пресс-служба РПЛ опубликовала список специалистов, которые претендуют на звание тренера месяца по итогам сентября, включая результаты до 11-го тура чемпионата России.

В перечень номинантов вошли: главный тренер ЦСКА Фабио Челестини (6 очков, 1-е место в турнирной таблице), возглавляющий "Зенит" Сергей Семак (7 очков, 4-е место), главный тренер "Спартака" Деян Станкович (7 очков и 5-е место), главный тренер "Динамо" Валерий Карпин, возглавляющий "Ахмат" Станислав Черчесов (7 очков, 8-е место), главный тренер "Ростова" Джонатан Альба (5 очков, 11-е место).

Отмечается, что победителя будут определять по результатам трех голосований, в которых примут участие легенды РПЛ, эксперты телеканала "Матч Премьер", а также болельщики.