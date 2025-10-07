Помешает ли новому гендиру "Спартака" его любовь к ЦСКА

В понедельник "Спартак" объявил о назначении Сергея Некрасова на пост генерального директора футбольного клуба. Однако в тот же день в Cети появились неподтвержденные факты, что функционер является болельщиком главного соперника красно-белых — ЦСКА. Такая симпатия не подтверждена официально — в интернете распространялись фотографии, на которых похожий на Некрасова человек изображен с атрибутикой армейского клуба. Фаны "Спартака" уже в гневе, болельщики ЦСКА смеются над конкурентами. Но что в этом плохого? Как бы там ни было, это не должно помешать новому гендиректору "Спартака" качественно исполнять свои обязанности.

Некрасов является опытным менеджером, был на руководящих постах в российских и международных банках и компаниях. Он точно понимает, что такое корпоративная этика, в свое время в экономической сфере он уже менял "Лукойл" на Газпромбанк, что косвенно можно сравнить со "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Некрасов — футбольный и хоккейный болельщик, сам играл в хоккей во втором дивизионе Люксембурга. Поэтому проблем у него точно не должно быть. И в "Спартаке" точно знали, кого берут на работу, совет директоров не мог просто так назначить кого попало на замену Олегу Малышеву.

История с болением за другую команду не нова. Приверженцев одному клубу не так много, вообще, спорт допускает разные уходы, сейчас почти не осталось таких людей, как Игорь Акинфеев и Лев Яшин, которые провели всю карьеру в одном клубе. Ярким примером отсутствия пристрастий является Константин Бесков. Современное поколение вряд ли вспомнит, что он воспитанник московского "Динамо", тем не менее именно при нем ожил "Спартак". Как главный тренер Бесков вместе с красно-белыми дважды выиграл чемпионат СССР, а также вернул команду в высший дивизион. Даже Всеволод Бобров — уникум в мире спорта и армеец по крови — был главным тренером "Спартака" три года.

Клубные пристрастия никогда не мешают людям работать в клубах. Спартаковец Валерий Карпин недавно возглавил "Динамо", команда строится, он работает во благо бело-голубых. И ничего плохого в спартаковском прошлом нет. Каждый человек обладает разумом, он будет работать так, чтобы как можно дольше продержаться на своем месте. Поэтому Некрасов точно не сможет работать во вред, даже если действительно болеет за ЦСКА.

Пока сложно говорить, что ожидает "Спартак" с новым гендиректором с учетом того, что у Некрасова нет опыта работы в большом футболе. Тем не менее за него играет международная карьера в экономической сфере. В условиях санкций это один из важных моментов для руководителей, у Некрасова могут быть связи, а значит, какие-то трансферы или переходы могут решиться за счет такой истории. Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао говорил, что 70–75% игроков, с которыми общается клуб, не хотят ехать в Россию по разным причинам. Тем не менее были совершены хорошие трансферы, в том числе в клуб перешел самый дорогой футболист в истории красно-белых португалец Жедсон Фернандеш. Посмотрим, может, процент нежелающих благодаря Некрасову снизится.