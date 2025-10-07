Стало известно, кто рассудит прощальный матч Дениса Глушакова

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров будет судить прощальный матч Дениса Глушакова с участием «Спартака» и «Локомотива», заявил «Матч ТВ» сам футболист.

Глушакову 38 лет, его прощальный матч состоится 11 октября.

— В вашем прощальном матче будет VAR?

— (Смеется). Обойдемся без технологий. Тем более судить игру будет опытный Александр Егоров.

— Ваш «Спартак» к 18‑й минуте гореть 0:3 не будет?

— Не знаю, как будет развиваться игра. Но два амбициозных тренера — Олег Романцев и Юрий Семин — захотят выиграть этот матч, — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Прямую трансляцию прощального матча Дениса Глушакова, в которым сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива», смотрите 11 октября с 16:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.