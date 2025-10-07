Сафонов прибыл в расположение сборной России

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов присоединился к сборной России на базе в Новогорске, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

Сафонову 26 лет, в этом сезоне он не привёл ни одного матча за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В прошлом сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль».

В международную паузу сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).