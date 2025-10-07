Защитник «Челси» исключен из состава сборной Англии

Рис Джеймс получил травму в матче с «Ливерпулем».

Ранее стало известно, что защитник «Челси» исключен из заявки сборной Англии на октябрьские матчи против Уэльса и Латвии. Вместо него был впервые вызван представляющий «Манчестер Сити» Нико О’Райли.

По информации Football.London, повреждение Джеймса не является серьезным. Игрок почувствовал дискомфорт в матче против «Ливерпуля» (2:1) в минувшие выходные и сообщил об этом медицинскому штабу клуба после игры.

Хотя конкретные сроки восстановления не называются, ожидается, что это лишь краткосрочная проблема. В «Челси» надеются, что Джеймс будет готов к выездному матчу против «Ноттингем Форест» после двухнедельной паузы на игры сборных.