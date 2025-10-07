Мини-«Барса» и дерзкое возвращение в АПЛ. Главные сенсации старта сезона в Европе

В Италии зажигает клуб с Джейми Варди, а во Франции интересный эксперимент проводит «Страсбург».

Европейские лиги разогнались после старта сезона-2025/2026. Почти все фавориты расположились в топе турнирных таблиц. Но наверху есть и неожиданные команды. Рассказываем о главных сенсациях первых двух месяцев.

«Кристал Пэлас», Англия

6-е место после 7 туров

«Кристал Пэлас» — действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Также лондонцы выступают в Лиге конференций. Огромной сенсации в хорошей форме нет. Однако вряд ли кто-то ожидал, что именно «Кристал Пэлас» к 6-му туру АПЛ останется единственной командой без поражений. При этом подопечные Оливера Гласнера уже встретились с «Челси», «Ливерпулем», «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой». Первое поражение лондонцы потерпели лишь в 7-м туре: в гостях пропустили от Джека Грилиша на 90+3-й минуте и проиграли «Эвертону» (1:2).

Летом «Кристал Пэлас» потерял лидера — Эберечи Эзе перебрался в «Арсенал». Однако качество футбола не упало. Лондонцы играют смело даже с фаворитами АПЛ, действуя агрессивно, высоко прессингуя и укалывая резкими атаками. А по пропущенным мячам «Кристал Пэлас» вообще лучший клуб лиги (три, как и у «Арсенала»). По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Гласнера в случае увольнения Рубена Аморима. Но пока что австриец остаётся в «Кристал Пэлас» и пробует штурмовать с командой зону Лиги чемпионов.

«Сандерленд», Англия

9-е место после 7 туров

«Сандерленд» вернулся в АПЛ спустя восемь лет. И сразу же обозначил амбиции. Команда Режиса Ле Бриса идёт девятой после семи туров. Пока что «Сандерленд» из топ-клубов (по статусу) играл только с «Манчестер Юнайтед» (0:2). Однако для новичка важнее набирать очки с другими аутсайдерами и середняками.

Конечно, важную роль в стартовом успехе сыграли трансферы. Летом состав пополнили несколько качественных игроков: Гранит Джака, Рейнилду Мандава, Норди Мукиэле, Хабиб Диарра, Энцо Ле Фе, Симон Адингра и Шемсдин Тальби. Кроме того, уже три мяча забил экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор.

«Сандерленду» будет очень тяжело удержаться даже в первой половине таблицы. Впереди у команды непростой календарь и встречи с «Челси», «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Однако уверенный финиш вдали от зоны вылета уже станет для клуба отличным итогом сезона АПЛ.

«Борнмут», Англия

4-е место после 7 туров

Отличный старт «Борнмута» вряд ли удивляет, если вы видели хотя бы два-три их матча. Команда Андони Ираолы не следует трендам, а задаёт их. Клуб невероятно мощно и тотально прессингует, а также молниеносно атакует. «Современный футбол – это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это не позиционная игра, необходимо оседлать ритм», – говорил в 2024 году Хосеп Гвардиола. Заслуженный комплимент от лучшего тренера мира.

На старте сезона-2025/2026 «Борнмут» потерпел всего одно поражение. В 1-м туре команда Ираолы в гостях уступила «Ливерпулю» (2:4), хотя смогла отыграть два мяча при счёте 0:2. Затем — шестиматчевая беспроигрышная серия. «Борнмут» разобрался в гостях с «Тоттенхэмом» (1:0), одержал домашнюю победу над «Брайтоном» (2:1) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0). «Вишни» не боятся никого, четвёртое место — отражение их стиля. И в нынешнем сезоне команда способна закончить сезон в зоне еврокубков. И всё это с учётом, что летом клуб потерял трёх лидеров — Илью Забарного, Милоша Керкеза и Дина Хёйсена.

«Эльче», Испания

6-е место после 8 туров

В чемпионате Испании появилась мини-«Барселона». Стиль футбола «Эльче» напоминает игру каталонцев. И это с учётом того, что клуб только поднялся в элиту из Сегунды! А по стоимости состава «Эльче» — четвёртый с конца в Примере. Основу команды составляют арендованные футболисты, а тренирует их Эдер Сарабия. 44-летний специалист ранее работал в штабе Кике Сетьена, в том числе в «Барселоне». Влияние бывшего босса перенеслось на стиль «Эльче».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда уже успела сдать экзамен против топа: во 2-м туре сыграла вничью в гостях с «Атлетико» (1:1). Станет ли «Эльче» новой «Жироной» для Примеры? Пока говорить об этом рано, но нельзя не отметить крутой старт скромной команды. Важный матч для «Эльче» состоится 2 ноября: клуб отправится в 11-м туре в гости к «Барселоне».

«Эспаньол», Испания

9-е место после 8 туров

В прошлом сезоне «Эспаньол» остановился всего в двух очках от зоны вылета. Но в нынешнем чемпионате каталонцы не планируют бороться за выживание. После восьми туров «Эспаньол» всего на одно очко отстаёт от зоны Лиги Европы. В 1-м туре команда Маноло Гонсалеса обыграла дома «Атлетико» (2:1). Да, выезд к мадридскому «Реалу» (0:2) не получился. Однако куда важнее, что «Эспаньол» набирает очки с соперниками уровня «Осасуны», «Жироны» и «Мальорки».

Каталонцы не играли в еврокубках с сезона-2019/2020. Тогда «Эспаньол» вышел в плей-офф Лиги Европы, опередив в группе «Лудогорец», «Ференцварош» и ЦСКА. Но испанцы остановились в 1/16 финала (проиграли «Вулверхэмптону»). Вернётся ли команда в евротурниры спустя шесть лет? Начало сезона выглядит многообещающим.

«Кремонезе», Италия

8-е место после 6 туров

19-й по стоимости состав Серии А удивляет! «Кремонезе» только-только поднялся в высший дивизион и сразу взлетел ввысь. «Кремонезе» особенно впечатлил во встрече 1-го тура с «Миланом», победив в гостях (2:1). Летом новичок Серии А сфокусировался на арендах и приобретении свободных агентов. Из известных футболистов в клубе оказались голкипер Эмиль Аудеро (аренда из «Комо»), защитники Микаил Фай (экс-«Барселона»), полузащитники Уоррен Бондо (аренда из «Милана»), Алессио Дзербин (аренда из «Наполи»), а также форварды Антонио Санабрия (трансфер из «Торино») и, внимание, Джейми Варди! Да-да, легенда «Лестера» сменил Англию на новичка чемпионата Италии. Хотя пока что форвард провёл за «Кремонезе» всего один матч.

«Страсбург», Франция

3-е место после 7 туров

«Страсбург» за последние пару лет превратился в крепкого середняка Лиги 1. А в прошлом сезоне до конца бился за место в Лиге чемпионов. Клуб принадлежит консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси». Так что проблем с финансами у французов нет. Однако в нынешнем сезоне проект «Страсбурга» интригует ещё сильнее: летом команда набрала большую группу юных футболистов. По сумме затрат клуб обошёл даже «ПСЖ» (€ 118,5 млн против € 103 млн)!

А во встрече 1-го тура Лиги 1 с «Метцем» команда из Страсбурга выпустила в старте 11 игроков, рождённых после 2000 года (первый случай в топ-5 лигах). Юный «Страсбург» борется за попадание в Лигу чемпионов — после семи туров всего на одно очко отстаёт от лидирующего «ПСЖ». Получится ли у молодой команды залететь в главный еврокубок? Один из самых интересных сюжетов сезона во Франции.

«Кёльн», Германия

6-е место после 6 туров

«Кёльн» в прошлом сезоне выступал во Второй Бундеслиге. Клуб поднялся в элиту и теперь мощно играет уровнем выше. Команда не обладает сильным составом, главная звезда — форвард Джан-Лука Вальдшмидт (который не всегда проходит в основу). Но тренер Лукас Кваснёк построил неплохой футбол, позволяющий «Кёльну» бороться с серьёзными соперниками. В нынешнем сезоне уже обыграны крепкие «Майнц», «Фрайбург» и «Хоффенхайм», а также выдан триллер с «Вольфсбургом» (3:3). Поражение — только от околотоповых «РБ Лейпциг» и «Штутгарта».

Плотность в таблице Бундеслиги высокая. Пара поражений — и есть шанс свалиться во вторую часть таблицы. Поэтому «Кёльну» очень важно стабильно набирать очки в ближайшие полтора месяца. Тогда можно помечтать даже о еврокубках, в которых клуб не выступал с 2022 года.

Бонус. Кто зажигает вне топ-лиг?

«Гёзтепе», Турция

3-е место после 8 туров

«Гёзтепе» ещё два года назад играл во второй по силе турецкой лиге. В прошлом сезоне клуб вернулся в Суперлигу и сразу занял восьмое место. А теперь команда Станимира Стойлова претендует на медали и попадание в еврокубки! Только «Фенербахче», «Галатасарай» и «Гёзтепе» не проигрывали в нынешнем чемпионате Турции. Клуб из Измира уже сыграл с двумя из трёх представителей «большой стамбульской тройки». «Гёзтепе» во 2-м туре отнял очки у «Фенербахче» (0:0), а в 6-м — разгромил «Бешикташ» (3:0). Также команда пропустила меньше всех мячей в Суперлиге (2). Неожиданный претендент на высокие места.

«Мьельбю», Швеция

1-е место после 26 туров

В Швеции – исторический сезон. В чемпионате может появиться новый чемпион — «Мьельбю». Клуб из небольшого городка Хеллевик за четыре тура до финиша на 11 очков опережает «Хаммарбю». «Мьельбю» может стать чемпионом уже после следующего матча! Для этого нужно обыграть в гостях «Гётеборг». Интересно, что лучшим результатом команды до этого было всего лишь пятое место.

«Хартс», Шотландия

1-е место после 7 туров

По итогам сезона-2025/2026 в Шотландии чемпионом станет не «Селтик» или «Рейнджерс»? Шок, но история реальна! После семи туров именно «Хартс» занимает первое место в таблице. Да, отрыв от «Селтика» составляет всего два очка, а весь чемпионат ещё впереди. Но потенциал для финиша в топ-2 у «Хартса» огромный: клуб опережает второй топ-клуб Шотландии — «Рейнджерс» — уже на 11 очков!