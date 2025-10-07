Защитник «Зенита» вызван в сборную Казахстана

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип получил вызов в сборную Казахстана по футболу, сообщает пресс‑служба национальной команды.

© Матч ТВ

Команда Казахстана проведет два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — с Лихтенштейном (10 октября, Астана) и Северной Македонией (13 октября, Скопье).

Алипу 25 лет, на его счету 44 матча за национальную команду. Всего в текущем сезоне Алип провел 10 матчей за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

После 11 туров «Зенит» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.