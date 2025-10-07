Стало известно, кто в сборной России занимается по индивидуальной программе

Стал известен футболист сборной России, который тренируется по индивидуальной программе. Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев находится в расположении сборной России и занимается по индивидуальной программе, сообщает корреспондент "Чемпионата".

Напомним, что 10 сентября национальная команда России проведет товарищеский матч с Ираном в Волгограде, а 14 числа сыграет на домашнем стадионе московского "Динамо" с Боливией.

Игорь Дивеев в текущем сезоне провел за ЦСКА 11 матчей и отметился 3 забитыми голами. Защитник провел 17 матчей за национальную команду России и забил в составе сборной 1 гол.