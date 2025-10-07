Казахских футболистов поймали на ставках в сотни тысяч долларов

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о том, что местные футболисты делали ставки на спорт, сообщает КазТаг.

© Нейросеть

Генеральный прокурор страны Берик Асылов в ответе на запрос депутата Абзала Куспана. отметил, что в ходе проверки удалось выяснить, что отдельные футболисты и тренеры нарушали условия трудовых договоров, которые прямо запрещают участие в азартных играх. В частности, в Актобе девять футболистов совершили ставки в букмекерских конторах на общую сумму 110 млн тенге (более $200 тыс.).

Прокуратура направила в федерацию футбола представление с требованием устранить нарушения законодательства. В ответ на это спортивные чиновники разработали «дорожную карту», которая включает в себя 33 мероприятия. В рамках её реализации свои посты потеряли ряд сотрудников федерации футбола Казахстана.