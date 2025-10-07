Защитник "Балтики" рассказал о штрафе за результативную ошибку

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал о штрафе за результативную ошибку.

© Rusfootball

"Как главный тренер наказывает игроков основы и за что? Штрафными санкциями. Через материальную составляющую до нас гораздо быстрее доходит. Была история, что "Акрон" забил из-под меня в первой кубковой игре. Меня за это оштрафовали примерно на тысячу долларов. Зато я больше не упускаю игроков соперника", - цитирует Бевеева Metaratings.

Мингиян Бевеев перешел в калининградскую "Балтику" из екатеринбургского "Урала" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт. Защитник провел за калининградцев во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями.

После 11 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает 5 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на 4 балла. По итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ.