У Дивеева есть шанс сыграть с Боливией, заявил Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может принять участие в товарищеском матче против команды Боливии. Во вторник сборная России провела открытую тренировку в Новогорске. Команда Карпина 10 октября в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября в Москве — с командой Боливии. — Каково состояние Дивеева, когда приедет Миранчук? — Алексей к вечеру должен добраться. Игорь нужна пауза на пару дней. У Дивеева во втором матче есть шанс сыграть, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ». В сентябре сборная России сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) и разгромила команду Катара (4:1) в товарищеских матчах. Товарищеские BetBoom матчи сборной России против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября) можно будет увидеть в прямых трансляциях на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.