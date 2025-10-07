«Зенит» обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с «Акроном» за игру рукой Дугласа
«Зенит» обратился в ЭСК из-за назначенного пенальти в матче с «Акроном».
4 октября «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в игре 11-го тура Мир РПЛ.
Петербургский клуб обратился в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти в свои ворота в добавленное время ко второму тайму.
Главный арбитр Сергей Цыганок после просмотра ВАР указал на 11-метровую отметку из-за игры Дугласа Сантоса в штрафной после удара головой Жилсона Беншимола.
