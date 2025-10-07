Бывший директор «Барсы» занял пост в «Атлетико»

Бывший спортивный директор «Барсы» Алемани занял пост в «Атлетико»
Матеу Алемани стал новым спортивным директором «Атлетико».
62-летний специалист будет курировать вопросы, связанные с первой мужской командой и молодежной системой клуба.
С 2021 по 2023 годы Алемани занимал пост спортивного директора «Барселоны». При нем каталонцы выиграли чемпионат Испании (2022/23), Кубок Испании (2021) и Суперкубок Испании (2023).
Алемани также известен по работе генеральным директором «Мальорки», с которой добился третьего места в Ла Лиге в сезоне-1998/99 и победы в Кубке Испании в 2003-м.
Аналогичную должность испанец занимал в «Валенсии» с 2017 по 2019 годы. С ним клуб завоевал Кубок Испании в сезоне-2018/19.
