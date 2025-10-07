Карпин объяснил, что его расстраивает в Захаряне

Нынешнее положение футболиста Арсена Захаряна в испанском "Реал Сосьедад" может только расстраивать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

22-летний полузащитник попал в предварительный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии, но не оказался в окончательном списке игроков. В испанском клубе полузащитник не проходит в основной состав.