Карпин высказался о матче сборных России и США

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что ему был бы интересен товарищеский матч с национальной командой США.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США, отметив, что игра может состояться в Москве или Вашингтоне.

— Митрофанов подтвердил, что есть переговоры с США. Как вам такой соперник?

— Информации дополнительной нет по этому вопросу у меня. Было бы интересно сыграть, как с Ираном и Боливией, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

В сентябре сборная России сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) и разгромила команду Катара (4:1) в товарищеских матчах.

Товарищеские BetBoom матчи сборной России против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября) можно будет увидеть в прямых трансляциях на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.