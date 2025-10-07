«Бред сумасшедшего». Карпин прокомментировал уход Гафина

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что информация о том, что председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ушел из клуба из‑за разногласий с ним по некоторым вопросам, не соответствует действительности.

«Динамо» в четверг объявило, что Гафин принял решение покинуть клуб. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совета. Должность председателя совета директоров Гафин занял в январе. Новым главой совета директоров стал Александр Ивлев.

— (Агент Тимур) Гурцкая сказал, что Гафин ушел из‑за того, проиграл кабинетную войну вам. Что скажете, он не был согласен с селекцией?

— Бред сумасшедшего. Нормально, если так прокомментирую? Откуда могли быть разногласия по Зайнутдинову, Миранчуку, Осипенко?

— А по клубной стратегии?

— А что это такое?

— Зимнее окно…

— Блок определяет футболистов, которые могут подойти команде. Это предоставляется главному тренеру, он высказывает мнение. Тренер может называть имена.

Конфронтации никакой не было по трансферам. Кого‑то подписать не смогли. Уход Гафина меня удивил, неожиданно.

— Чувствуете свою причастность к уходу Гафина?

— Если это связано с результатом команды, то да. Были в хороших отношениях с Гафиным. Можем созвониться, но не просто поболтать, это не друг мой. С новым руководителем еще не знаком, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

