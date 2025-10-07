В сборную России могут вызвать защитника "Кайрата"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что тренерский штаб национальной команды следит за игрой защитника казахстанского "Кайрата" Егора Сорокина.

"Мы за ним следим. Любой футболист может попасть в сборную, если соответствует требованиям", — сказал Карпин "Совспорту".

Егор Сорокин является основным центральным защитником "Кайрата". Футболист помог алматинскому клубу впервые в истории попасть в основной этап Лиги Чемпионов. На данный момент он сыграл 8 полных матчей в квалификации к турниру и 2 матча в групповом этапе.

Защитник провел 3 минуты за сборную России в товарищеской встрече против Чехии 10 сентября 2018 года.