Карпин назвал главное зло в футболе

Лимит на легионеров и другие ограничения являются злом для футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Ранее Карпин высказал мнение, что лимит на легионеров вредит футболу.

"Ограничения - это зло. Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава: нужно делать замены, тебе нужны русские игроки, чтобы выпускать, сколько за кого платить денег. Много нюансов. Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]. Если я лучше, то буду играть", - сказал Карпин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.