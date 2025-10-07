Карпин дал совет Мостовому

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не получил вызов на октябрьский сбор национальной команды, и отметил, что игроку стоит поработать над физическим состоянием.

«Почему не вызвали Мостового? Например, следить за формой, быть постройнее. Но это не связано, не вызвали, потому что он не в самом лучшем состоянии. Но если Мост сбросит вес, это поможет ему стать лучше», – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Подопечные Карпина проведут два октябрьских товарищеских матча: 10 октября в Волгограде с Ираном и 14 октября в Москве против Боливии.

С начала 2025 года сборная России сыграла шесть контрольных встреч, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.

Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА, принятым из-за ситуации на Украине.