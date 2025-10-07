Карпин дал совет Мостовому

Карпин посоветовал Андрею Мостовому сбросить вес: Сейчас он не в лучшем состоянии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не получил вызов на октябрьский сбор национальной команды, и отметил, что игроку стоит поработать над физическим состоянием.
Подопечные Карпина проведут два октябрьских товарищеских матча: 10 октября в Волгограде с Ираном и 14 октября в Москве против Боливии.
С начала 2025 года сборная России сыграла шесть контрольных встреч, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.
Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА, принятым из-за ситуации на Украине.