Карпин предположил, кого из сборной России могут номинировать на "Золотой мяч"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто мог бы войти в число номинантов на "Золотой мяч".

"Может ли в топ-30 попасть россиянин? Сафонов мог бы войти, если бы играл вместо Доннаруммы", - сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Матфей Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне вратарь не сыграл ни одного матча. В сезоне-2024/2025 голкипер провел 17 игр, в 7-ми из которых сохранил ворота "сухими".

По словам тренера вратарей Виталия Кафанова, Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе в матче сборной России против Ирана. Игра пройдет 10 октября в Волгограде.