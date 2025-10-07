В "Динамо" рассказали о восстановлении легионера после разрыва "крестов"
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о восстановлении полузащитника Луиса Чавеса.
Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с августа 2023 года - летом текущего года полузащитник получил повреждение в расположении сборной Мексики. В "Динамо" сообщили о разрыве крестообразных связок колена у мексиканского футболиста.
Всего Луис Чавес провел за бело-голубых во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.