В "Динамо" рассказали о восстановлении легионера после разрыва "крестов"

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о восстановлении полузащитника Луиса Чавеса.

"Чавес активно проходит вторую фазу реабилитации. Работает в зале и на поле. Всё идёт по плану, всё хорошо. Ограничений в этой работе Луис не испытывает. Смотрим на ближайший месяц, потом будем увеличивать нагрузку", - цитирует Родионова Metaratings.

Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с августа 2023 года - летом текущего года полузащитник получил повреждение в расположении сборной Мексики. В "Динамо" сообщили о разрыве крестообразных связок колена у мексиканского футболиста.

Всего Луис Чавес провел за бело-голубых во всех турнирах 59 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.