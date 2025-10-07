"Лучше бы поспал или выпил". Карпин — о работе

Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин высказался по поводу совмещения двух должностей.

"Жалел ли я когда-нибудь, что взялся за вторую работу? Глобально? Нет. Пожалел, что в какой-то момент после сборной мог спокойно отдохнуть несколько дней. Лучше бы я поспал или пива выпил" - сказал тренер в интервью "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля 2021 года. 10 марта 2022 года специалист был назначен главным тренером "Ростова", он проработал там до конца февраля 2025 года.

В текущем сезоне Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо". Команда идет на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Под руководством тренера сборная России провела 26 матчей и одержала 18 побед.