Экс‑тренер «Рубина» может возглавить клуб Чемпионшипа

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может в ближайшее время занять аналогичную должность в «Уотфорде», выступающем во втором дивизионе чемпионата Англии — Чемпионшипе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство английского клуба может уволить главного тренера Пауло Пеццолано. Грасия является главным кандидатом на должность, он прилетит на переговоры во вторник.

«Уортфорд» с 12 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Грасия работал с «Рубином» с мая 2016 по июнь 2017‑го. Последним клубом испанца был английский «Лидс», который он покинул в 2023 году.