Журова прокомментировала отказ ФИФА отстранять Израиль

Светлана Журова поддержала решение ФИФА не отстранять Израиль.

Ранее стало известно, что совет Международной федерации футбола не обсуждал вопрос о возможном отстранении израильских команд, а президент организации Джанни Инфантино заявил, что ФИФА «не может решать геополитические проблемы».