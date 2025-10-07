«Если это из-за лимита — пусть не согласовывает». Карпин прямо ответил Дегтяреву

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в начале сентября 2025 года заявил о желании изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ. По плану к сезону-2026/2027 в заявке клубов будет 11 легионеров, их число на поле ограничится шестью, к сезону-2027/2028 формула составит «10/6», а к сезону-2028/2029 — 10/5. Сейчас в чемпионате России на сезон можно заявить до 13 иностранцев, из которых на поле одновременно могут находиться восемь.

«Наш лимит, конечно, чересчур мягкий. Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем пять иностранцев на поле, 10 — в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы его введём. Можно было и в этом сезоне, но мы пошли навстречу клубам. 9 сентября мы собираем Российский футбольный союз, Российскую Премьер-Лигу, клубы, всё руководство в Минспорта, будет обстоятельный разговор на эту тему. Я вижу формат «5 на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это всё разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий».

А главный тренер сборной России Валерий Карпин — давний противник лимита. Ещё в 2008 году он назвал его «злом». Об этом напомнили Дегтярёву, на что тот выдал мощный ответ.

— Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

— Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

— Каким образом?

— Будет комиссия, обсуждать будем.

— Он может покинуть свой пост?

— Я не знаю, — сказал Дегтярёв «РБ Спорт».

Сегодня, 7 октября, Карпин провёл брифинг с журналистами. Конечно, тренера сборной России спросили про слова Дегтярёва.

— Как реагируете на слова министра спорта, что он может не согласовать вашу кандидатуру? Не задело?

— Если для того, чтобы согласовать главного тренера сборной, тот должен быть согласен с любым высказыванием министра или кого угодно… Значит, не согласует. Если это из-за лимита, пусть не согласовывает.

Ответ Карпина получился не менее острым!

Что ещё сказал Карпин?

Ещё раз — о лимите на легионеров

— В 2008 году что я говорил? Почитайте, я обосновывал, могу повторить то же самое. Если в двух словах, ограничения — зло. Для тренера это миллион нюансов, я уже не говорю про деньги за игроков, конкуренцию.

О сравнении Аршавина и Глушенкова

— Не сказать, что Глушенков удивил. В течение года игроки не находятся на одном уровне. Глушенков тот сезон начал феерично, потом был спад. Сейчас наоборот — был спад, сейчас — на подъёме. Сравнивать Аршавина и Глушенкова, как Пеле, Марадону или Месси — смысла нет. Для чего?

О матчах с Ираном и Боливией

— Можно сказать, что Иран и Боливия плюс-минус одинаковые по силе, различаются по стилистике. Боливия потехничнее, Иран — атлетичнее. Мелёхин и Осипенко, скорее всего, выйдут в основе с Ираном. Виктор в хорошей форме.

О возможном матче с США

— Дополнительной информации про США у меня нет. Сыграть было бы интересно.

О причинах вызова Умярова

— Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давление. Выбирайте других футболистов.

О том, почему в сборной нет Джикии и Кузяева

— Джикию рассматриваем, однако пока вызвали других. Или я должен из-за голов вызывать? Возраст не играет роли, Осипенко же вызывается. Если будет дефицит, вызовем игрока старше 30 лет. Кузяеву дорога не закрыта, но вы видите, какая конкуренция.

О невызове Соболева

— Головной боли из-за нападающих пока нет. Есть Воробьёв, Сергеев. Соболев пока не убеждает.

О матче с Ираном в Волгограде

— В Волгограде очень комфортно. Не только там, в Краснодаре — тоже. Там люди не избалованы футболом, как в Москве. Лично я с удовольствием сыграл бы в Ростове, но из-за логистики — вряд ли.

О защитнике «Кайрата» Сорокине

— Сорокин — кандидат в сборную, рассматривается, мы за ним следим.

Об игре Кругового

— Круговой очень прилично выглядит на позиции крайнего нападающего. Там нет дефицита, в сборной он скорее крайний защитник.

О том, почему в сборной нет Мостового

— Мостовому можно быть постройнее, но невызов с этим не связан. Хотя и с этим тоже, он не самый стройный. Однако если бы в этом был вопрос, его или Джикии в сборной не было бы.

О причинах вызова Кучаева в сборную

— Кучаев, даже если смотреть на статистику, самый отбирающий игрок. Хорошо готов физически, понимает все требования. Такой игрок может помочь в этих матчах.