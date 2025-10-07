Объявлена годовая выручка ФК «Барселона»

Выручка футбольного клуба «Барселона» по итогам сезона‑2024/25 составила 994 миллиона евро, сообщает пресс‑служба «сине‑гранатовых».

© Матч ТВ

Также отмечается, что чистая операционная прибыль — 2 миллиона евро, второй год подряд у клуба положительный баланс. Доходы от спонсорских сделок за указанный период достигли 259 миллионов евро, от продажи атрибутики — 170 миллионов.

На сезон‑2025/26 руководство клуба планирует выручку на уровне 1,075 миллиарда евро.

«Барселона» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонцы 18 октября примут «Жирону».