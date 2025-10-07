Азмун хотел сыграть против России, но выезд сорвался

В эту пятницу, 10 октября, сборная России сыграет в Волгограде против Ирана. Многих болельщиков интересовал вопрос, сыграет ли за иранцев известный по игре в России нападающий Сердар Азмун.

К сожалению для многих, ответ – нет. Форвард «Шабаб Аль-Ахли» получил серьезную травму на тренировке и в ближайшее время перенесет операцию на лодыжке. Как сообщили в пресс-службе клуба, у Азмуна перелом малоберцовой кости и разрыв сухожилия голеностопного сустава. Ориентировочный срок восстановления – четыре месяца.

«Сердар, к сожалению, пропустит матч со сборной России. Он безумно этим расстроен. Его ждет долгое восстановление», – рассказал Sport24 агент игрока Мехди Хагитали.

От Казани до Петербурга

В России Азмун играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Это три клуба, которые фактически сформировали его как игрока.

В Ростове Азмун раскрылся под руководством Курбана Бердыева – с ним же он позже снова пересекся в Казани. Но настоящая слава пришла в Петербурге. В «Зените» Сердар провёл лучшие сезоны в карьере: 21 гол в сезоне-2019/20, 19 – в следующем, 10 – за первую половину сезона-2021/22. Он забивал важные мячи, отличался против ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», а в Лиге чемпионов боролся с лучшими защитниками Европы.

Футболист всегда хорошо отзывался о России и, по признанию своего агента в сентября, действительно очень хотел приехать в Волгоград.

Немецкий эксперимент и римская командировка

Зимой 2022 года Азмун перешел в «Байер». Казалось, это логичный шаг: возраст, амбиции, хорошая статистика. Контракт был рассчитан до 2027 года, а дебют в Бундеслиге состоялся 5 марта в матче против «Баварии». Однако немецкий этап карьеры получился сложным. В леверкузенском клубе он провел 44 матча и забил всего 5 голов – уровень конкуренции и высокая плотность игры мешали закрепиться в основе.

Летом 2023 года последовала аренда в «Рому», где Азмун стал первым иранцем в истории клуба. Он выходил на замены, подстраивался под требования Жозе Моуринью и все-таки сумел оставить след. За «Рому» Сердар провел 29 матчей и забил 3 мяча.

В Италии ценили его дисциплину и спокойный характер, но травмы вновь мешали стабильности.

Новый вызов в Дубае

В июле 2024 года Азмун подписал трехлетний контракт с дубайским «Шабаб Аль-Ахли». Клуб заплатил «Байеру» пять миллионов евро и еще до миллиона в виде бонусов. Для Сердара это был шанс перезапустить карьеру, вернуться в форму и играть ближе к дому.

Именно в ОАЭ он вновь почувствовал уверенность и радость от футбола: в его активе 27 мячей в 42 матчах, но сейчас снова вмешалась травма. По словам представителей клуба, операция состоится в ближайшие недели, и Азмун намерен пройти реабилитацию до конца зимы.

Возвращение в Россию откладывается

Несмотря на долгие паузы и переходы, российские болельщики до сих пор вспоминают Азмуна как одного из самых зрелищных и честных игроков РПЛ. Его скорость и умение играть головой стали визитной карточкой.

Он не просто забивал, а умел чувствовать момент. И хотя за границей Азмун так и не достиг своих российских высот, он по-прежнему лидер сборной Ирана и должен был приехать на матч с Россией, но не в этот раз.