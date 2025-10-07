Гендиректор "Черноморца" прокомментировал финансовые трудности клуба

Генеральный директор "Черноморца" Константин Гордиюк прокомментировал информацию о финансовых трудностях в клубе.

"У меня сейчас была встреча. Я вышел и прочитал статью, что у "Черноморца" серьёзный финансовые трудности. Моё мнение, что кто-то специально раскачивает лодку. Команда сейчас только стабилизировалась. Начали показывать достойную игру и хороший результат. И сейчас появляется новость про какие-то финансовые трудности — это полное несоответствие действительности", - сказал Гордиюк в интервью "Чемпионату".

В Первой Лиге "Черноморец" находится на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков. В последнем матче новороссийская команда с разгромным счётом обыграли на выезде московское "Торпедо" (4:1).

Напомним, что 5 сентября "Черноморец" возглавил Вадим Евсеев. С его приходом команда потерпела лишь одно поражение и одержала четыре победы.

В минувшем сезоне клуб из Новороссийска занял третье место в Первой Лиге с 64 набранными очками и должен был играть в "стыковых матчах" за выход в РПЛ, но не смог пройти лицензирование.