"Спартак" нашел замену Станковичу

Испанский тренер Луис Гарсия может возглавить московский "Спартак".

По информации "Чемпионата", Луис Гарсия - кандидатура спортивного директора клуба Франсиса Кахигао. Ранее испанский специалист работал в таких командах, как "Алавес", "Мальорка", "Аль-Шабаб", "Вильярреал", "Хетафе", "Леванте" и "Эльче".

После сыгранных 11 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 18 очков.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович работает в клубе с лета 2024 года. В минувшем сезоне под его руководством команда заняла четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Контракт сербского специалиста рассчитан до июня 2027 года.