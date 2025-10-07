КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиков «Урала» в адрес собственной команды
Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на заседании комитета будет рассмотрено поведение болельщиков «Урала» на матче с КАМАЗом.
В понедельник КАМАЗ из Набережных Челнов обыграл екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 13‑го тура ПАРИ Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1.
— Рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков «Урала» в отношении своей команды, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
КАМАЗ с 22 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Первой лиги, «Урал» (24 очка) идет третьим.
В следующем туре КАМАЗ 11 октября сыграет на выезде с костромским «Спартаком», «Урал» 14 октября примет «Челябинск».
