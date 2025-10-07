Смолов поддержал обвиненного в расизме Сперцяна

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов выразил поддержку полузащитнику команды Эдуарду Сперцяну, который ранее был обвинен в оскорблении защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга на почве расизма во время игры.

В субботу «Краснодар» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в домашнем матче 11‑го тура МИР РПЛ. В концовке встречи Ндонг получил красную карточку за то, что ударил плечом Сперцяна. После игры сенегалец заявил «Матч ТВ», что футболист сборной Армении допустил в его адрес расистское высказывание и тем самым спровоцировал на удар. Сперцян сказал «Матч ТВ», что Ндонг оскорбил его маму, тогда как в адрес африканца не было никаких нецензурных выражений.

В воскресенье Сперцян выступил с обращением, в котором вновь отверг обвинения в расизме, а также отметил, что готов доказать свою правоту «любыми способами».

— Не сомневаюсь в словах Эдо, — написал Смолов в Telegram‑канале, прикрепив видео с заявлением Сперцяна.

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с участием Сперцяна и Ндонга ориентировочно 16 октября.

Прямые трансляции матчей чемпионата России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.