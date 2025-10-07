Полузащитник ЦСКА рассказал, какую команду считает самой сложной в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов назвал самого сложного соперника в чемпионате России.

"Лично мне сложнее всего было играть с "Зенитом". Уровень игроков, их мастерство даёт им очень многое, несмотря на то, что они могут не побеждать. Но индивидуально у них каждый игрок сильный", - сказал Глебов в интервью "РИА Новости Спорт".

В текущем сезоне Кирилл Глебов провёл 13 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал две голевые передачи.

После сыгранных 11 туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24 очками, а "Зенит" находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 20 баллов. В этом сезоне "армейцы" сыграли вничью со счётом 1:1 против сине-бело-голубых в выездной игре.