Карпин ответил на слова министра спорта об увольнении

Валерий

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин ответил на слова министра спорта России Михаила Дегтярева об увольнении из-за расхождениях в вопросе лимита на легионеров. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что ранее Дегтярев заявил о необходимости ужесточения лимита на легионеров. При этом, Карпин занимает противоположную позицию — по его словам, такие ограничения вредят развитию футбола. Зная об этом, Дегтярев заявил, что когда-то это именно он согласовал кандидатуру Карпина на место тренера, и при необходимости он может лишить его должности.

«Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю», — сказал Дегтярев.

Как заявил Карпин, Дегтярев действительно имеет право лишить его должности.

«Чтобы согласовать главного тренера, тот должен быть согласен с мнением министра или кого угодно. Значит, не согласует. Пусть не согласовывает», — ответил на это Карпин.

Ранее Дегтярев заявил, что Карпин может потерять должность тренера.