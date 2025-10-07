Фомин, Литвинов и Мусаев пропустят матч с Ираном

Сборная России начала подготовку к двум октябрьским товарищеским матчам - в Волгограде против Ирана (10-го) и в Москве против Боливии (14-го).

Тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным вызвал 30 футболистов. По приезде на базу в Новогорск выяснилось, что сразу три игрока получили травмы, которые не позволят им принять участие в ближайших встречах. Речь о капитане московского "Динамо" Данииле Фомине, защитнике "Спартака" Руслане Литвинове и форварде ЦСКА Тамерлане Мусаеве. Все трое уже вернулись в расположение своих клубов.

Нет на нынешних сборах одного из лидеров россиян Александра Головина: полузащитник "Монако" продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра. В отсутствие Головина единственными двумя "легионерами" в составе национальной команды остаются голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук.

Одна из главных новостей - первый вызов в национальную команду полузащитника столичного "Спартака" Наиля Умярова, ставшего в последнее время лидером средней линии "красно-белых". Ранее Карпин игнорировал Умярова, объясняя это тем, что на его позиции слишком высокая конкуренция. Однако теперь Наиль в сборной и готовится дебютировать в ее составе.

- Я очень счастлив и горд. Представлять свою страну на международном уровне - это мечта любого футболиста. Хочется постоянно быть в списке и помогать команде, - приводит слова Умярова официальный сайт РФС. - Что касается соперников, то про Иран слышал от ребят по прошлому матчу, который получился тяжелым, было много борьбы. Про Боливию знаю чуть меньше.

По словам Карпина, он пригласил Умярова, поскольку тот стабильно показывает хороший футбол в "Спартаке", к тому же из-за небольших проблем со здоровьем на матчи с Ираном и Боливией не прилетел опорный хавбек "Краснодара" Александр Черников.

- Не думаю, что стоит удивляться вызову Наиля. Уже не раз говорил: мы следим за ним и видим его прогресс. Будем рады посмотреть на Умярова, - подчеркнул Карпин.

Вместе с тем в списке Карпина не оказалось лучшего футболиста петербуржского "Зенита" по итогам прошлого сезона Андрея Мостового. Как признался Валерий Георгиевич, здесь дело в текущем состоянии игрока.

- В случае с Мостовым ориентировались на нынешнюю форму футболиста. Плюс не стоит забывать о конкуренции на этой позиции. К примеру, сейчас мы позвали Бакаева и Садулаева, которые в прошлый раз были только в расширенном списке. Двери в сборную открыты для всех, - подытожил Карпин.

Что касается иранцев, из-за травмы в Волгоград не прилетит один из ведущих футболистов этой сборной - экс-нападающий "Рубина", "Ростова" и "Зенита" четырехкратный чемпион России Сердар Азмун, выступающий ныне в эмиратах за "Шабаб Аль-Ахли".

Иран досрочно вышел в финальную стадию чемпионата мира - 2026. Ранее пути наших сборных пересекались трижды - и всегда в товарищеских встречах. Пока россияне ни разу не обыгрывали "принцев Персии": две ничьих и одно поражение.