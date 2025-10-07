В «Барселоне» отреагировали на завершение карьеры Жорди Альбы

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба, сейчас выступающий в составе «Интер Майами», объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона МЛС. Клуб из столицы Каталонии отреагировал на это событие.

«Защитник, не похожий ни на кого другого. Вписал своё имя в историю «Барселоны». Спасибо, Жорди», – заявляет пресс-служба сине-гранатовых в официальном аккаунте в соцсети X.

Фулбек провёл за каталонский клуб 459 матчей во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 99 результативных передач. В составе «Барселоны» испанец становился шестикратным чемпионом Ла Лиги, пять раз выигрывал Кубок Испании и побеждал в Лиге чемпионов.