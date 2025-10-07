"Барселоне" разрешили провести матч в Майами, но "Реал" против

Чемпиону Испании "Барселоне" и итальянскому "Милану" разрешили играть матчи национальных лиг за рубежом. Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.

В организации отметили, что такой шаг сделан в виде исключения. Речь об играх испанского первенства между "Вильярреалом" и "Барселоной" в декабре в американском Майами и встрече итальянского чемпионата "Милан" - "Комо" в австралийском Перте в феврале.

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, в дальнейшем матчи национальных чемпионатов должны проводиться на домашней территории.

- Хотя и прискорбно, что приходится дать согласие на проведение этих двух матчей за рубежом, данное решение не должно рассматриваться как прецедент. Наша приверженность ясна - защищать целостность национальных чемпионатов и обеспечивать, чтобы футбол оставался привязанным к своей домашней среде, - цитирует Чеферина сайт УЕФА.

Добавим, что против проведения матча "Вильярреал" - "Барселона" за границей выступил мадридский "Реал". "Сливочные" опубликовали заявление с призывом запретить организацию этой встречи за границей, так как это нарушает принципы равенства и легитимность соревнования. Клуб уже обратился в Высший спортивный совет Испании, ФИФА и УЕФА.