Игорь Корнеев раскритиковал тренерский штаб сборной России

Спорт уик-эндиещё 1

Экс-полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев раскритиковал тренерский штаб сборной России за кадровый подбор игроков на октябрьский сбор 2025 года.

Экс-полузащитник «Барселоны» раскритиковал тренерский штаб сборной России
© РИА Новости

«Есть всегда вопросы, когда что‑то не «бьётся». Например, мне непонятно, для чего вызвали Кучаева в сборную. Если бы это был под результат матч, то вызвал бы его Карпин? В среднюю линию вызвано 10 игроков. На каждую позицию по три с половиной игрока. Мусаев сломался - вместо него никого не взяли. Понятно, что Осипенко может сыграть впереди. Но если серьёзно, то есть некий дисбаланс. Почему нельзя вызвать ещё одного форварда? Сейчас, например, Соболев в хорошей форме. По Тюкавину соблюдается некая осторожность - в сборной очень интенсивные тренировки. Но разве он не сыграет тайм? Легко», - сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ», сообщаетchampionat.com .

В итоговый состав сборной России на октябрьский сбор 2025 года с домашними матчами с командами Ирана и Боливии изначально попали 30 футболистов - четыре вратаря, 10 защитников, 13 полузащитников и три нападающих. Позднее стало известно, что защитник Руслан Литвинов, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Тамерлан Мусаев не смогут сыграть из-за повреждений.

Главное сейчас
Спорт уик-энд: главные новости
Главное сейчас
Спорт уик-энд: главные новости